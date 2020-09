Tekken 7: vendute oltre 6 milioni di copie!

Sono stati molti gli annunci di Bandai Namco relativi a Tekken 7, ultimo capitolo dell’iconica saga picchiaduro che va avanti da più di vent’anni. Nello specifico, oltre ad aver rilasciato il trailer della Season 4, che arriverà a un certo punto dell’autunno 2020, e aver rivelato il DLC che introdurrà nel roster lo storico personaggio di Kunimitsu (apparso nel primo capitolo della saga) oltre a uno stage completamente nuovo, chiamato Vermilion Gates, il creatore del gioco, Katsuhiro Harada, ha rivelato i dati di vendita del suo titolo.

A quanto sembra stando al tweet di Harada, Tekken 7 ha superato i sei milioni di copie vendute, facendo schizzare così le vendite complessive della saga oltre i 50 milioni di copie, numeri che continuano a crescere grazie alle vendite digitali. Per questo motivo è stata condivisa anche un’immagine celebrativa che mostra alcuni dei volti più noti dell’intera saga e che ringrazia i fan per il supporto continuo attraverso gli anni.

La quota di cinque milioni di copie vendute era stata raggiunta lo scorso febbraio, per cui sono serviti soltanto otto mesi per vendere un milione di copie. Insomma, Tekken si conferma un successo generazionale, in grado di attrarre fan di tutte le età e sempre capace di rinnovarsi: oltre all’ultimo DLC infatti, è stato annunciato che un ulteriore nuovo personaggio e un altro stage saranno introdotti nella primavera del 2021.

Uscito per la prima volta su arcade nel 2015, Tekken 7 è arrivato su PlayStation 4, Xbox One e PC nel giugno 2017.