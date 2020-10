Uscite del mese su PC e console di ottobre 2020

E dopo il mese di settembre appena trascorso, stracolmo di uscite, ora tocca ad ottobre 2020. Questo periodo sicuramente sarà piuttosto importante, anche perché si avvicinano sempre più Xbox Series X e PlayStation 5, che arriveranno sugli scaffali dei negozi a partire da novembre. In questo mese, arriveranno sul mercato prodotti come Crash 4 It’s About Time, Star Wars Squadrons, RIDE 4, FIFA 21, Remothered Broken Porcelain, Ghostrunner, Watch Dogs Legion, The Dark Pictures Little Hope e tanti altri. In questo articolo, vedremo nel dettaglio tutte le uscite più importanti che ci attendono questi 30 giorni. Detto ciò, spero che abbiate pronti i vostri risparmi nel portafoglio, perché, anche ottobre, si prospetta bello corposo.

2 ottobre: Crash Bandicoot 4 It’s About Time (PlayStation 4 e Xbox One)

Finalmente i giocatori potranno mettere le mani su uno dei titoli più attesi del mese di ottobre con un grande ritorno ad una celebre serie già famosa ai tempi della prima PlayStation, stiamo parlando di Crash Bandicoot 4 It’s About Time. I giocatori potranno finalmente calarsi nuovamente nei panni di Crash. Inoltre, oltre a varie nuove meccaniche, l’opera videoludica vedrà il ritorno di Coco, la sorella di Crash.

2 ottobre: Star Wars Squadrons (PC, Xbox One e PlayStation 4)

Sviluppato da Motive Studios e pubblicato da Electronic Arts, Star Squadrons è pronto ad invadere i negozi ad inizio ottobre. L’opera porterà l’utente a vestire i panni di un pilota ribelle o imperiale, dove il giocatore potrà sfruttare l’arsenale del proprio caccia stellare per fermare la fazione nemica. Inoltre, oltre alla componente multiplayer, l’opera videoludica presenterà una campagna cinematografica ambientata nel corso della Battaglia di Endor durante la distruzione della seconda Morta Nera. La storia si alternerà tra i due protagonisti principali: Rao Highmoon (Ribelli) e Case Kassandora (Impero)

8 ottobre: RIDE 4 (PC, PlayStation 4 e Xbox One)

Il nuovo capitolo della serie firmato Milestone sta per arrivare nei negozi su PC, PlayStation 4 e Xbox One. RIDE 4 riprende una delle serie più iconiche della casa di sviluppo con tutti i miglioramenti tecnici avvenuti per questa iterazione, oltre ovviamente a quelle legate al gameplay della produzione. Inoltre, ci sarà anche una maggiore presenza relative alle moto disponibili.

9 ottobre: FIFA 21 (PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One)

Nuovo capitolo della serie simulativa calcistica, FIFA 21, l’opera vanterà di tante numerose aggiunte al gameplay e non solo, difatti ci saranno anche dei miglioramenti grafici. Oltre alla varie modalità classiche del brand, ritorna anche il popolarissimo FIFA Ultimate Team che, ancora una volta, sarà pronto a conquistare i giocatori.

13 ottobre: Remothered Broken Porcelain (PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One)

Titolo scritto, diretto e creato da Chris Darril insieme a Stormind Games e pubblicato da Darril Arts, Remothered Broken Porcelain è il capitolo prequel della precedente iterazione, ossia Remothered Tormented Fathers. Dopo essere stata espulsa da un istituto femminile, la ribelle Jen viene assunta come cameriera all’Ashmann Inn, un hotel pieno di morbosi segreti e minacce. Qui, l’oscuro passato della ragazza riemerge per tormentarla fino a costringerla a fuggire per salvare la sua stessa vita.

13 ottobre: Torchlight III (PC, PlayStation 4 e Xbox One)

La popolare saga ARPG torna con Torchlight III. È passato un secolo dagli eventi di Torchlight II, e l’Impero Ember è in declino. In Torchlight III, Novastraia è minacciata di nuovo da un’invasione e sta a te difenderla contro i Netherim e i loro alleati. Preparati e affronta la Frontiera per trovare fama, gloria e nuove avventure.

15 ottobre: Tennis World Tour 2 (Nintendo Switch)

Già uscito su PC, PlayStation 4 e Xbox One, Tennis World Tour 2 esce nel mese di ottobre anche su Nintendo Switch. Vesti i panni dei migliori giocatori al mondo o crea il tuo giocatore per cercare di dominare la classifica mondiale. Più veloce, con più animazioni e più realismo: vivi le vere sensazioni del tennis, in match singoli o doppi, e sfida i tuoi amici in locale o online.

16 ottobre: NHL 21 (PlayStation 4 e Xbox One)

In NHL 21 potrai eseguire mosse ispirate ai più grandi innovatori della lega. La modalità Be a Pro ampliata e rivista rende più coinvolgente che mai l’avventura per diventare uno dei migliori giocatori della lega, con un sistema di conversazioni dinamiche che influenza tutto, dalla tua relazione con gli allenatori, alle offerte di sponsorizzazione e al salario… anche le tue azioni fuori dal campo incideranno sull’affiatamento con i compagni di squadra sul ghiaccio. Inoltre, NHL 21 introduce HUT RUSH, una modalità che ti permette di giocare rapidamente partite HUT, raggiungere traguardi obiettivi e sbloccare premi segnando con stile.

16 ottobre: Mario Kart Live Home Circuit (Nintendo Switch)

Mario Kart Live Home Circuit trasforma la tua casa su Nintendo Switch in un tracciato insieme i Kart con diversi personaggi dell’universo di Mario, tra cui Luigi, Bowser, Peach e tanti altri. Guida un kart nel mondo reale con i comandi tradizionali di Mario Kart e segui l’azione in prima persona grazie alla telecamera che trasmette le immagini sullo schermo della tua console Nintendo Switch o sulla TV. Guarda la tua casa trasformarsi in abissi marini, distese desertiche e altri scorci del mondo di Mario Kart.

20 ottobre: Amnesia Rebirth (PC e PlayStation 4)

Ritorna la popolare serie che ha fatto tanto parlare di sé: Amnesia, con il suo nuovo capitolo Amnesia Rebirth. Nel titolo giocheremo nei panni di Tasi Trianon, una donna che si risveglia nel cuore del deserto algerino. Sono trascorsi giorni. Dove sei stata? Che cos’hai fatto? Dove sono gli altri? Ricostruisci il tuo viaggio, metti insieme i pezzi frammentari del tuo confuso passato: è la tua unica possibilità per sopravvivere allo spietato orrore che minaccia di divorarti.

23 ottobre: Transformers Battlegrounds (PC, PlayStation 4, Nintendo Switch e Xbox One)

Con la Terra sotto scacco e Megatron, leader dei Decepticon, a un passo dal mettere le mani sull’Allspark, gli Autobot hanno bisogno di un nuovo comandante che li aiuti a ristabilire la pace nell’universo. Raduna la tua squadra e parti in missione, per una guerra tattica a turni che infurierà da Central City a Cybertron.

27 ottobre: Ghostrunner (PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 e Xbox One)

Ghostrunner offre un’esperienza unica per giocatore singolo: combattimenti veloci e violenti e un’ambientazione originale che fonde la fantascienza con temi post-apocalittici. Racconta la storia di un mondo già finito e dei suoi abitanti che lottano per sopravvivere. Le strade di questa città-torre sono piene di violenza. Mara, il Maestro delle Chiavi, governa con il pugno di ferro e scarso rispetto per la vita umana. Man mano che le risorse diminuiscono, i forti si approfittano dei più deboli e il caos minaccia di distruggere quel poco di ordine rimasto. L’ultima presa di posizione decisiva sta arrivando. Un tentativo finale di sistemare le cose prima che l’umanità si spinga sull’orlo dell’estinzione.

27 ottobre: The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV (PlayStation 4)

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel IV è un videogioco di ruolo sviluppato da Nihon Falcom. Fa parte della serie Trails, a sua volta parte del più grande franchise The Legend of Heroes, ed è l’ingresso finale della tetralogia Cold Steel. Il gioco è stato pubblicato per PlayStation 4 in Giappone nel settembre 2018. Insomma, per i fan della saga è senza alcun dubbio un’acquisto obbligato

27 ottobre: Oddworld New ‘n’ Tasty (Nintendo Switch)

In Oddworld New ‘n’ Tasty il giocatore dovrà esplorare antiche rovine, fuggire da bestie carnivore e orde di creature dal grilletto facile nei panni di Abe, l’eroe della versione fantasticamente rivisitata del classico per PlayStation Abe’s Oddysee. Un tempo addetto alle pulizie della più grande fabbrica di carni di Oddworld, Abe scopre per caso il piano segreto del suo capo di trasformare gli schiavi della RuptureFarms in gustosi snack della nuova linea di prodotti confezionati con carni.

29 ottobre: Watch Dogs Legion (PC, Xbox One e PlayStation 4)

Sicuramente il titolo più atteso, oltre il già nominato Crash Bandicoot 4 It’s About Time, arriva questo mese Watch Dogs Legions, terzo capitolo della serie targata Ubisoft. Recluta nella tua Resistenza chiunque tra gli abitanti di Londra: da un agente MI6 fino a un tosto lottatore a mani nude, un hacker brillante o un pilota di corse clandestine, una stella nascente del calcio o un’insospettabile vecchietta. Chiunque vedi può unirsi al tuo team e ha un suo passato, una personalità e delle abilità specifiche. Tutto questo influirà sul gameplay offerto dalla produzione e la stessa opera videoludica vanterà su PC DLSS e Ray Tracing.

30 ottobre: The Dark Pictures Anthology Little Hope (PC, PlayStation 4 e Xbox One)

La serie The Dark Pictures Anthology da il benvenuto a un nuovo capitolo su PC, PlayStation 4 e Xbox One: Little Hope. Nell’opera videoludica, quattro studenti e il loro professore sono intrappolati nella città abbandonata di Little Hope, dove l’obiettivo principale di quest’ultimi sarà scappare dalle atrocità e ai pericoli invasi anche da una nebbia fitta, la quale non renderà le cose facili ai character.

30 ottobre: Pikmin 3 Deluxe (Nintendo Switch)

In Pikmin 3 Deluxe il giocatore controllerà una capace truppa di minuscole creature ed esplorerà un pianeta ostile sfruttando sapientemente un mix di azione e strategia. L’utente potrà andare a caccia di preziose risorse, risolvere diversi rompicapi e affrontare potenti creature usando le abilità uniche dei vari tipi di Pikmin mentre si farà strada tra i variegati scenari del gioco. Ad aspettarti troverai un mondo ricco di sorprese.