Genshin Impact: disponibile per PS4, PC, iOS e Android

Genshin Impact, l’action rpg free-to-play e open world è ora disponibile per PlayStation 4, PC, iOS tramite l’App Store e Android tramite Google Play in tutto il mondo, ha annunciato lo sviluppatore miHoYo. Una versione Switch è prevista per il lancio in una data successiva.

Queste le dichiarazioni della miHoYo:

Negli ultimi tre anni e mezzo, il nostro team ha lavorato per creare un vasto e bellissimo gioco open-world in cui i giocatori hanno la libertà di esplorare da soli o di portare con sé amici per il viaggio”, ha detto il presidente generale di miHoYo Forrest Liu in un comunicato stampa. “Siamo molto grati di avere oltre 10 milioni di giocatori pre-registrati per Genshin Impact su PlayStation 4, PC e dispositivi mobili in tutto il mondo. Non vediamo l’ora di vedervi tutti nel mondo di Teyvat.



Con Genshin Impact, miHoYo porta i giocatori nel mondo visivamente sbalorditivo di Teyvat, una terra governata da sette divinità elementali conosciute come Arconti. Il giocatore veste i panni del misterioso “Viaggiatore” che intraprende un viaggio alla scoperta del destino del loro fratello perduto e svela i misteriosi segreti di questo mondo lungo la strada. Nel corso del loro viaggio, i giocatori possono esplorare un mondo meraviglioso di culture e terreni diversi, unire le forze con oltre 20 personaggi giocabili, padroneggiare l’arte del combattimento elementale e dell’esplorazione e svelare gli innumerevoli misteri che Teyvat ha in serbo.

Al momento del lancio, i giocatori potranno esplorare Mondstadt e Liyue Harbour, due delle sette principali città della terra di Tevyat, ognuna con le proprie culture, storie e paesaggi circostanti diversi per creature, mostri, misteri e tesori. Genshin Impact continuerà a essere ottimizzato per ciascuna piattaforma e si espanderà con più città, storie, personaggi ed eventi stagionali tramite aggiornamenti gratuiti.

Trovate la pagina ufficiale qui.