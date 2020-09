Scarlet Nexus: Kasane e Yuito uniscono le forze nel nuovo Story Trailer

Bandai Namco Entertainment ha da poco pubblicato un nuovo Story Trailer dedicato interamente a Scarlet Nexus, titolo che arriverà sugli scaffali dei negozi per Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5 e PC. Ebbene, la clip video in questione mostra Kasane e Yuito, protagonisti della produzione nipponica, unire le forze contro il nemico.

Ecco la descrizione del trailer di Scarlet Nexus.

Nelle strade ispirate agli anni ’90 di New Himuka, strane creature chiamate “Estranei” scendono dal cielo per nutrirsi di cervelli umani. Messa insieme con i migliori combattenti, la “Forza di Soppressione Estranei” (FSE) è stata creata per fronteggiare questa minaccia. Kasane è un’orfana che ha perso i genitori in un’incursione degli Estranei, quando ancora era bambina. Adottata dalla potente famiglia Randall, diventa uno degli elementi più promettenti della FSE dopo essere stata reclutata a 12 anni. Ora è un soldato d’elite con notevoli abilità in combattimento: Kasane padroneggia la forza della psicocinesi, combinandola con la sua bravura nel lancio dei coltelli.

Insieme con le sue abilità e storia, Kasane si unisce a Yuito Sumeragi come personaggio giocabile. Nato in una famiglia dell’elite, parte delle forze di governo del paese, Yuito è cresciuto con l’ossessione di diventare parte della FSE. Dopo che la sua vita è stata salvata da uno dei suoi membri, ha sempre desiderato seguire le sue orme. Sia Kasane che Yuito beneficeranno del supporto degli altri personaggi del party, come Gemma Garrison, Luka Travers o Tsugumi Nazar.