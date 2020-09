Samuel L. Jackson protagonista di una serie su Nick Fury

A parte la sua apparizione in Captain Marvel, Nick Fury ha avuto un ruolo relativamente piccolo nell’MCU negli ultimi anni. Tuttavia, questo potrebbe presto cambiare in grande stile. Variety riporta che Samuel L. Jackson riprenderà il suo ruolo in una serie dedicata a Nick Fury su Disney+. Il rapporto rileva inoltre che Jackson sarà anche produttore esecutivo nello show.

Disney + non ha risposto al rapporto iniziale di Variety, ma sembra anche che Kyle Bradstreet scriverà la serie e la produrrà anche esecutivamente. Samuel L. Jackson interpreta Fury fin dalla scena post-crediti in Iron Man. In precedenza, la Marvel aveva usato tristemente la somiglianza di Jackson per Fury in The Ultimates, un moderno reboot della serie di fumetti Avengers.

Samuel L. Jackson ha fatto due apparizioni come guest star in Agents of S.H.I.E.L.D. della ABC, così come in numerosi altri ruoli nei film Marvel. La sua ultima apparizione nell’MCU è arrivata in Spider-Man: Far From Home, che ha rivelato che Nick Fury non è più sulla Terra, ma da qualche parte nello spazio sull’astronave Skrull.

I dettagli della storia della serie Nick Fury sono attualmente sconosciuti. Tuttavia, le tecniche utilizzate per far apparire Jackson giovane in Captain Marvel potrebbero consentire alla Marvel di collocare la serie in qualsiasi parte della carriera di Fury.