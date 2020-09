Samsung annuncia il nuovo tablet Galaxy Tab Active3

Samsung Electronics presenta oggi il nuovo Galaxy Tab Active3, il tablet rugged, basato sul famoso design del Tab Active2, pensato per supportare i dipendenti di oggi che lavorano in mobilità, che presenta una forma elegante e compatta per la portabilità.

Tab Active3 è realizzato per il modo in cui operano le aziende attuali, con particolare attenzione al miglioramento della produttività e della sicurezza dei dipendenti. Le prestazioni e la produttività sono perfette per i dipendenti che lavorano sul territorio, e le sue funzioni, tra le quali Touch Sensitivity, aiutano in professioni come quelle dei soccorritori, che utilizzano i guanti per lavorare in modo sicuro negli ambienti e nelle condizioni più difficili.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab Active3 sarà disponibile da fine ottobre nella versione LTE 64GB Enterprise Edition al prezzo di 529€ nella colorazione Black.

Per ulteriori informazioni, vi consigliamo di dare un’occhiata al sito ufficiale dell’azienda.

