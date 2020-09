I Griffin: Arif Zahir sarà la nuova voce di Cleveland

Secondo Deadline, la star di YouTube Arif Zahir sostituirà Mike Henry nei panni di Cleveland Brown nella serie animata di Fox I Griffin dopo che Henry ha annunciato a giugno che si sarebbe dimesso dal ruolo. Henry, che è bianco, ha doppiato il personaggio da quando lo spettacolo è stato presentato per la prima volta nel 1999, ma ha scelto di allontanarsi dal ruolo dicendo:

“Adoro questo personaggio, ma le persone di colore dovrebbero interpretare i personaggi di colore.”

Arif Zahir inizierà a doppiare Cleveland per la diciannovesima stagione de I Griffin, che ora sta iniziando la produzione. Gli episodi erano già stati completati o erano in “fasi avanzate di animazione” per la stagione 18 quando Henry è uscito dal ruolo, il che significa che continuerà a doppiare il personaggio per la stagione 18 prima che Zahir subentrerà nella stagione successiva. Henry rimarrà una voce regolare in I Griffin, doppiando Bruce, Herbert il pedofilo e altri ruoli.

“Accolgo Arif nel team de I Griffin Il talento vocale di Arif è evidente, ma la sua comprensione di Cleveland e il suo rispetto per il personaggio mi danno la certezza che sia nelle mani giuste. Non vedo l’ora di conoscere Arif e lavorare con lui per assicurarmi che Cleveland rimanga fantastico come lo è sempre stato.”

Arif Zahir è in parte noto per le sue imitazioni di Cleveland Brown dal suo canale YouTube che ha raccolto milioni di visualizzazioni. Dopo la conferma del suo ruolo ha dichiarato:

“In primo luogo, sono eternamente grato di aver ricevuto questa opportunità unica nella vita. Quando ho sentito che Mike Henry si stava ritirando dal ruolo di Cleveland Brown, il mio personaggio dei cartoni animati preferito di tutti i tempi, sono rimasto scioccato e rattristato, pensando che non lo avremmo mai più rivisto. Quando ho saputo che avrei assunto il ruolo? Gratitudine sovrabbondante. Per Mike, hai creato qualcosa di veramente speciale e prometto che farò del mio meglio per onorare la tua eredità. A Rich Appel, Alec Sulkin e Seth MacFarlane, grazie per questo incredibile regalo. E ai milioni di fan che amano questo spettacolo, prometto di non deludervi.”

