Classifica italiana: Super Mario 3D All-Stars in testa

IIDEA ha comunicato la classifica italiana con i dati relativi alle vendite dei videogiochi nella settimana 38 di questo 2020, dal 14 al 20 settembre. Come successo per il Regno Unito, anche qui da noi Super Mario 3D All-Stars debutta in prima posizione. Il titolo per Nintendo Switch ha la meglio anche su di un altra new entry, quella di eFootball PES 2021 Season Update, che si piazza in seconda posizione nella sua versione PlayStation 4. Per la classifica PC, al primo posto c’è Metro Exodus. Qui sotto potete vedere le top 10.

TOTALE

1 SUPER MARIO 3D ALL-STARS NINTENDO SWITCH

2 EFOOTBALL PRO EVOLUTION SOCCER 2021: SEASON UPDATE PS4

3 FIFA 20 PS4

4 ANIMAL CROSSING: NEW HORIZONS NINTENDO SWITCH

5 MARVEL’S AVENGERS PS4

6 GRAND THEFT AUTO V PS4

7 MINECRAFT: NINTENDO SWITCH EDITION SWITCH

8 GHOST OF TSUSHIMA PS4

9 JUMP FORCE PS4

10 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE PS4

PC

1 METRO EXODUS

2 CRUSADER KINGS III

3 ASSASSIN’S CREED IV: BLACK FLAG

4 TOM CLANCY’S RAINBOW SIX SIEGE

5 METRO: 2033 REDUX

6 METRO: LAST LIGHT REDUX

7 GRAND THEFT AUTO V

8 MICROSOFT FLIGHT SIMULATOR

9 FOR HONOR

10 OUTWARD