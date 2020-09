Yakuza Like a Dragon: svelata la nuova data d’uscita

Arrivano buone notizie per gli appassionati della saga di Yakuza. Secondo quanto rivelato recentemente da SEGA e Ryu Ga Gotoku Studio, finalmente è stata annunciata la data d’uscita per Yakuza Like a Dragon. Nello specifico, l’opera nipponica arriverà sugli scaffali dei negozi per PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X e PC, dal 10 novembre 2020.

Però, state tranquilli per coloro che fossero interessati a giocare l’opera videoludica su PlayStation 5, poiché Yakuza Like a Dragon arriverà anche sulla console next-gen targata Sony Interactive Entertainment dal 2 marzo 2021. Ecco la descrizione generale del prodotto in questione: