Collection of SaGa Final Fantasy Legend: trailer dal TGS

Durante il Tokyo Game Show conclusosi ieri, Square Enix ha pubblicato un trailer relativo a Collection of SaGa Final Fantasy, titolo in uscita il 15 dicembre 2020, che riunisce i giochi per Game Boy THE FINAL FANTASY LEGEND, FINAL FANTASY LEGEND II e FINAL FANTASY LEGEND III in un unico pacchetto su Nintendo Switch, per festeggiare il 30° anniversario della serie SaGa.

Qui sotto potete vedere il filmato.

Questa la descrizione della collection attraverso il Nintendo e-Shop:

Il primo RPG per Game Boy a vendere più di un milione di copie, nonché il primo memorabile capitolo della serie: THE FINAL FANTASY LEGEND.

Un titolo apprezzato per il suo gameplay raffinato e il suo mondo variegato: FINAL FANTASY LEGEND II.

Una storia unica attraverso il tempo con un innovativo sistema di crescita dei personaggi: FINAL FANTASY LEGEND III.

Scopri le origini della serie SaGa con COLLECTION of SaGa FINAL FANTASY LEGEND, il primo port completo di questi titoli amati dai fan.

La collezione include miglioramenti come una modalità veloce e funzioni in esclusiva per Nintendo Switch, come l’ottimizzazione dello zoom dello schermo e la personalizzazione dello sfondo. Non manca la compatibilità con la modalità portatile e con le modalità TV e da tavolo.

Come se non bastasse, è possibile ricreare ancora più in profondità l’esperienza originale usando la console in verticale dopo aver scollegato i Joy-Con.