Borat 2 ha finalmente un titolo ufficiale

Il titolo ufficiale di Borat 2 è stato apparentemente rivelato e probabilmente avrete bisogno di almeno un’intera settimana per elaborarlo. All’inizio di questo mese, abbiamo riferito in esclusiva che un sequel di Borat del 2006 era stato girato e proiettato segretamente dalla star del film, Sacha Baron Cohen. L’esistenza del sequel è il primo aggiornamento che abbiamo ricevuto in più di un decennio sul residente più famoso del Kazakistan.

Ma ora vi starete chiedendo, qual è il titolo ufficiale di Borat 2? In un elenco ora rimosso sul sito WGA (tramite The Film Stage), il sequel è apparentemente intitolato “Borat: Regalo di una Scimmia Pornografica al Vice Premiere Mikhael Pence per trarre vantaggio dalla recente diminuzione della nazione del Kazakistan”. Non proprio il titolo classico che ci si asppetterebbe! Purtroppo l’elenco WGA con questo il titolo è stato rimosso domenica. Quindi, c’è sempre la possibilità che questo titolo possa cambiare nonostante ora sia il titolo riportato su tutte le testate.

I dettagli su Borat 2 sono ancora esigui. Sappiamo già che il sequel è stato girato di nascosto ed è già stato proiettato da Baron Cohen. Questo di per sé sembra già un miracolo perché Baron Cohen tende a fare colpo ovunque vada (come ormai sappiamo tutti). Tuttavia non è trapelata alcun tipo di informazione sulla trama generale, il casting oltre al protagonista, il regista o anche un distributore. Quello che sappiamo sulla base dei resoconti della WGA, ora eliminata, è il team di scrittori apparentemente coinvolti nel progetto: Baron Cohen, Anthony Hines, Dan Swimer, Peter Baynham, Erica Rivinoja, Dan Mazer, Jena Friedman e Lee Kern. Vi terremo sicuramente aggiornati sulle ulteriori novità.