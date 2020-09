Dropkick on My Devil: lanciato crowfunding per la terza stagione

Attraverso il sito ufficiale dell’anime, i creatori di Dropkick on My Devil, la serie animata ispirata al manga di Yukiwo, hanno annunciato il lancio, il prossimo mercoledì, di una campagna di crowfundig volta al finanziamento di una terza stagione dell’anime. L’obiettivo che si propone lo staff è di raccogliere almeno 20 milioni di yen (poco più di 162.000 euro). Il crowfunding avverrà sul sito di Motion Gallery, ma la pagina, nel momento in cui si scrive, non è ancora accessibile.

I creatori dell’anime sanno che, anche se una terza stagione di Dropkick on My Devil venisse approvata, sarebbe necessario almeno un anno per la sua realizzazione, e il budget promozionale a loro disposizione non consentirebbe di continuare a fornire ai fan dei contenuti durante l’attesa. A questo dovrebbe dunque servire la campagna di crowfunding: permettere allo staff di lavorare sulla serie animata, continuando però a fornire, a cadenza mensile, contenuti a tutti gli appassionati.

Per i donatori sono previste ricompense di vario genere, che vanno da messaggi e disegni del creatore del manga, Yukiwo, e di Aina Suzuki, l’attrice che dà la voce alla protagonista, Jashin, fino agli album musicali che contengono la colonna sonora dell’anime, per arrivare allo script originale di un episodio della terza stagione, all’inserimento del proprio nome dei titoli di coda, e persino, per chi donerà almeno 220.000 yen (1700 euro circa) un piccolo cameo nelle puntate dell’anime.

Inoltre, a tre donatori che avranno donato cifre consistenti (220.000 yen almeno) verrà concessa l’opportunità di scegliere i titoli di altrettanti episodi della nuova stagione, e se ci sarà qualcuno che si vorrà spingere a donare 1 milione e 100.000 yen (al cambio attuale, poco meno di 9000 euro), gli sarà data la possibilità di scegliere il titolo dell’intera stagione (anche se la scelta dovrà essere ovviamente valutata e approvata dallo studio d’animazione).

Già lo scorso giugno Yukiwo aveva affermato, attraverso il suo profilo Twitter, che avrebbe “certamente fatto in modo di realizzare una terza stagione prima o poi“. Si stanno quindi tentando tutte le strade possibili pur di tenere fede a questa promessa.

Il manga comedy ruota intorno alla storia di Yurine Hanazono, una streghetta in grado di evocare un demone-serpente, Jashin, dall’Oltretomba. L’unico modo che Jashin avrebbe per tornare indietro sarebbe la morte di Yurine, per questo la giovane demone passa il tempo a tentare di uccidere la strega. Serializzato sul web magazine Comic Meteor a partire dal 2012, il manga ha ricevuto un adattamento animato nel 2018, la cui seconda stagione si è conclusa nel giugno 2020.