DIRT 5: attraversiamo lo stadio di Cape Town nel nuovo gameplay

Dai un’occhiata all’ultimo gameplay di DIRT 5 con l’incredibile gara che attraversa lo stadio di Cape Town in Sud Africa. Prendendo ispirazione dall’azione in arena dei precedenti titoli DIRT, questo stadio è l’ambiente perfetto per gare ravvicinate con salti, crossover e una folla urlante. Vivi l’esperienza attraverso lo stadio, il parcheggio e l’area esterna in un percorso emozionante, disponibile in modalità Carriera, Arcade e online con un massimo di 12 auto in pista.

Robert Karp, Development Director di DIRT 5, ha dichiarato: