Xbox Series X: lo spazio interno effettivo è di 802 GB

Xbox Series X sarà dotata di un SSD interno da 1 TB, una parte della quale, però, sarà (come per ogni dispositivo) inutilizzabile. Come rivelato infatti da IGN nella sua recente anteprima della console, il sistema operativo e i file di sistema occupano una parte considerevole della memoria interna, circa 200 GB, che portano dunque lo spazio utilizzabile dall’utente a 802 GB per archiviare giochi e file. Invece, per quanto riguarda l’espansione esterna SSD Seagate da 1 TB, avrà invece 920 GB di spazio utilizzabile.

Sapendo questo, vedremo dunque quanto sarà invece lo spazio utilizzabile dell’SSD interno da 512 GB di Xbox Series S.

Le Xbox Series X e Series S verranno lanciate in tutto il mondo il 10 novembre.