Esplorazioni Pokemon: ecco il trailer di Darkest Day

Come vi avevamo raccontato pochi giorni fa, la serie di Esplorazioni Pokemon è ormai pronta a entrare nel suo primo arco narrativo di una certa rilevanza, quello ispirato ai fatti dell’ultima parte dei videogiochi Pokemon Spada e Scudo, e intitolato “Darkest Day“. Ormai non si tratta più soltanto di voci dal web, in quanto è stato rilasciato un trailer dedicato proprio a questa nuova interessante svolta degli eventi.

In Darkest Day potremo vedere Ash e Goh avventurarsi nella regione di Galar (finora evitata dalla serie animata), teatro degli eventi di Spada e Scudo, e qui affrontare dei Pokemon infuriati, nel tentativo di evitare il ripetersi della “Notte Nera” una grande catastrofe che ha già colpito la regione in passato e che minaccia di sconvolgerla di nuovo.

Se il trailer non conferma i report secondo cui l’arco narrativo durerà un totale di quattro episodi, tra la fine di ottobre e quella di novembre, è vero però che ci dà molte certezze sui Pokemon che potremo incontrare durante questa avventura: nelle immagini compaiono infatti i Pokemon Leggendari di Galar, Zacian, Zamazenta ed Eternatus, e accanto a loro faranno ritorno anche i primi tre mitici Pokemon Leggendari di Kanto, dalla prima serie dell’anime: Zapdos, Moltres e Articuno. Anche se non è ancora chiaro, dalle immagini, in che veste interverranno negli eventi, è certo che i nostri eroi stiano per affrontare le loro prove più dura, almeno finora.

Esplorazioni Pokemon è arrivata in Italia da pochissimo, sulla rete televisiva K2. Siete pronti a questo imperdibile arco narrativo?