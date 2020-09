Saikyo Kamizmode: l’anime fa il suo esordio on-line

Ha fatto il suo debutto oggi, con lo streaming, sul canale You Tube di Bandai Namco, della prima metà del primo episodio, la nuova serie anime Saikyo Kamizmode, primo passo dell’ambizioso progetto di un nuovo franchise multimediale da parte della famosa azienda nipponica, che potrebbe comprendere anche dei videogiochi arcade.

La trasmissione in streaming del primo episodio continuerà domani, con la seconda metà, e proseguirà poi mercoledì e giovedì con la messa in onda delle due parti del secondo episodio. Dal terzo episodio in poi la trasmissione sarà settimanale, con una prima parte il mercoledì e la seconda il giovedì. L’esordio televisivo dell’anime, su Tokyo MX, è invece previsto per il 9 ottobre.

Prodotta da Bandai Namco Pictures, Saikyo Kamizmode ha la regia di Mitsutoshi Sato (Ikki Tousen: Western Wolves), gli script di Toshifumi Kawase e Sayaka Kato e il character design di Naoto Tsushima. Nel cast figurano i nomi dell’esordiente Yuuki Urushiyama nel ruolo di Dai Mugen, di Yuuki Shin (Beastars) in quello di Gotetsu, di Mayu Mineda nella parte di Rin Tanba, di Airi Ootsu (High School Fleet) in quella di Kaisei Kishi, di Yuri Yamaoka (Umineko When They Cry) come Susumu Sonozaki, di Sena Horikoshi (Aikatsu on Parade!) come Runa Ayama, di Keita Tada (Bakumatsu) come Brodrone e infine di Wataru Yokojima (Granblue Fantasy) nel ruolo di Bassha.