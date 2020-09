Cowboy Bebop: riparte la produzione del live-action

La notizia di un adattamento live-action dell’anime di frantascienza Cowboy Bebop aveva già fatto il giro del mondo poco meno di due anni fa, quando Netflix ne aveva annunciato la produzione. Dal 2018 i lavori sono certamente andati avanti, con il casting che ci ha anche consegnato il volto di Spike Spiegel (che sarà interpretato da John Cho) e il lavoro di produzione che era iniziato alacremente.

Poi purtroppo però le riprese si sono interrotte, un po’ per le note problematiche dovute al dilagare della pandemia da Covid-19, un po’ a causa di un infortunio sul set occorso allo stesso John Cho. Insomma, Cowboy Bebop è stato finora un progetto come minimo travagliato. Ma Netflix non si vuole arrendere e, stando a quanto riportato da Deadline, il colosso dello streaming è pronto a far ripartire le riprese dal 30 settembre. Infatti il live-action tratto dall’anime di Shinichiro Watanabe è una delle tre serie che riprendereanno a girare in Nuova Zelanda alla fine di questo mese: le altre due sono il colossal Il Signore degli Anelli, la serie prequel prodotta da Amazon Prime, e Sweet Tooth, adattamento del fumetto DC Comics di Jeff Lemire voluto sempre da Netflix.

Insomma tutto sembra più che pronto per tornare a lavoro e regalare ai fan un’attesissima trasposizione live action di una delle opere più iconiche della storia dell’animazione giapponese. Le premesse per il successo ci sono tutte, a partire dal cast messo insieme da Netflix per il progetto, anche se la storia delle produzioni americane ispirate a opere giapponesi non è mai stata del tutto felice.

Cowboy Bebop (la cui colonna sonora è recentemente approdata su Spotify) è pronto ad ammaliarci e soprenderci di nuovo. Quanto siete emozionati dal suo ritorno?