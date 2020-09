Redragon sponsorizza il torneo di Hearthstone in America Latina

La società brasiliana di promozione degli Esport Gaming Culture ha annunciato un torneo di Hearthstone su invito . Chiamata Arena Invitational, la competizione inizia lunedì, ma verrà trasmessa in streaming solo dai playoff il 29 settembre. Arena Invitational presenta 16 partecipanti dall’America Latina; otto brasiliani, cinque argentini, uno cileno e un altro messicano.

Con un montepremi fino a $ 8K BRL ($ 1,4K USD), il torneo è sponsorizzato dal franchise educativo brasiliano Microcamp, dal negozio brasiliano Taverna do Rei e dal produttore di periferiche di gioco Redragon , che rafforza la sua posizione come sostenitore di Activision Blizzard scena di gioco in Brasile in quanto sponsorizza molti streamer di Overwatch , World of Warcraft e Hearthstone nel paese.

Questa è la prima competizione organizzata da Gaming Culture al di fuori di Counter-Strike: Global Offensive Esports. Secondo l’azienda, l’Arena Invitational è un passo importante per ampliare la sua copertura nella scena degli Esport. Il torneo sarà trasmesso in streaming sui canali Twitch e YouTube di Gaming Culture .