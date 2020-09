Xbox Series X: disponibile il nuovo Microsoft Store

A meno di due mesi dal lancio di Xbox Series X e S, sembra più che lecita la mossa di Microsoft sull’ aggiornamento dei propri sistemi per l’arrivo della next-gen per eguagliare così tutti i dispositivi in termini di Sistema Operativo. Proprio per questo, tutte le Xbox One (con tutte le varianti in circolazione) hanno ricevuto questa settimana un nuovo update per il Microsoft Store, il quale starà al passo con la nuova generazione.

Il miglioramento apportato allo store venne già annunciato da Microsoft il giorno 3 agosto tramite l’apposito blog ufficiale di Xbox. Il post menziona tre importanti miglioramenti al sistema tra velocità, semplicità e sicurezza. In termini di velocità, il post parla di velocità più che raddoppiata. Il nuovo store pare possa aprirsi in meno di due secondi e la velocità di navigazione sia stata altamente migliorata.

Per quanto concerne la semplicità, il nuovo layout permette maggiore velocità di ricerca e la possibilità di vedere i prezzi dei titoli durante la navigazione stessa, senza dover necessariamente aprire la pagina apposta del gioco. Infine, ultima ma non meno importante, la sicurezza. Questo aspetto è stato elaborato con in mente le impostazioni per la famiglia. Il contenuto sarà limitato in base al profilo che sta in quel momento navigando nello store. Ripetiamo che il nuovo update è disponibile già da adesso per tutte le Xbox One, mentre vi invitiamo a capirne di più sulle funzionalità della Ripresa Rapida di Xbox Series X e S.