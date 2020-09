Astralis firma un accordo triennale con Bang & Olufsen

L’organizzazione danese di Esport Astralis e il marchio di prodotti audio danese Bang & Olufsen hanno annunciato una partnership di tre anni. Bang & Olufsen fornirà all’organizzazione i suoi prodotti e fungerà da sponsor principale per la squadra Astralis FIFA .

Come per molte partnership di prodotto nello spazio Esport, l’organizzazione collaborerà anche con il suo nuovo partner allo sviluppo del prodotto per il lancio di Bang & Olufsen di una nuova linea di giochi, la prima delle quali sarà un set di cuffie premium.

Fino a poco tempo, Astralis era uno dei tre marchi di Esport gestiti da Astralis Group. All’inizio di questo mese, l’azienda piegata suoi marchi, che ora campi squadre in Counter-Strike: Global Offensive , la FIFA , e la League of Legends .