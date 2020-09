Call of Duty Mobile si avvicina al lancio nella Cina continentale

Call of Duty Mobile si avvicina a un rilascio nella Cina continentale, secondo l’analista senior di Niko Partners Daniel Ahmad . Ahmad, che si concentra sul mercato dei giochi in Asia e Cina, afferma che un test finale del gioco per gli utenti Android è fissato per il 20 ottobre e che più di 46 milioni di persone si sono pre-registrate per il gioco in Cina.

Tencent Games sta pubblicando il gioco, mentre il suo studio di sviluppo TiMi Studios sta sviluppando il gioco, anche se ci sono probabili differenze tra la versione della Cina continentale di Call of Duty Mobile rispetto alle versioni in altre regioni a causa di modifiche richieste dal governo. Il governo cinese ha approvato l’uscita del gioco il 6 agosto.

Sebbene ci siano state segnalazioni dai media indiani secondo cui Activision Blizzard ha reciso i suoi legami con TiMi Studios e Tencent Games relativi a Call of Duty Mobile nel paese, la continua relazione dell’azienda con entrambi in Cina rende tali rapporti altamente improbabili.