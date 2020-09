Call of Duty Modern Warfare: disponibile il pre-load della Stagione 6 su PS4

A partire da oggi, tutti gli utenti PS4 possono effettuare il pre-load per la nuova stagione di Call of Duty Modern Warfare e Warzone, così da avere l’opportunità di giocare il titolo nella giornata di domani già aggiornato.

Una volta che la patch sarà stata scaricata completamente, potrete continuare a giocare la versione precedente del titolo prima che la patch installata sia online nella giornata di domani 29 settembre.

Date le grandi dimensioni delle patch, in generale, per questo titolo (a causa delle quali, l’internet ha ironizzato non poco sulla questione) il pre-load è qualcosa di molto buono e che, almeno un minimo, allevia gli animi dei giocatori costretti spesso ad aspettare ore ed ore prima di poter riprendere a giocare.

Ma, sarete felici di sapere che queso update per Call of Duty Modern Warfare e Warzone peserà soltanto 20 GB. Certo, non è che sia proprio piccina, ma perlomeno non si parla di 35 GB o più. Proprio come per la scorsa stagione, gli utenti PC e Xbox dovranno attendere il giorno del rilascio che, come già detto, arriverà domani 29 settembre, probabilmente alle ore 19.00 italiane.