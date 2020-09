Fall Guys: nuova schermata per il matchmaking

Dopo il suo debutto col botto su PlayStation 4 e PC, avvenuto nel mese di agosto, Fall Guys Ultimate Knockout si appresta ad entrare ufficialmente nella sua Stagione 2, con la nuova Season che avrà inizio a partire dal prossimo 6 ottobre. Mediatonic lancerà la stagione con un aggiornamento, che offrirà anche altre novità ai giocatori.

Tra queste, come possiamo vedere nel tweet presente in calce alla notizia, troviamo anche la nuova schermata di matchmaking: quando i giocatori daranno il via a partite di gruppo, durante il matchmaking sarà possibile vedere la caduta non soltanto del proprio personaggio, ma anche quella di tutti gli altri omini appartenenti agli utenti del proprio gruppo. Questa è stata una richiesta diretta dei giocatori, che a quanto pare il team di sviluppo ha deciso di acconsentire. Siete eccitati per la Stagione 2 di Fall Guys?

Intanto, vi ricordiamo che al momento il gioco non è previsto né su Xbox One e Nintendo Switch, né su dispositivi mobili e neanche su console di futura generazione PlayStation 5 e Xbox Series X. Ovviamente, vi aggiorneremo non appena giungeranno nuove informazioni su possibili nuove versioni del survival. Intanto, di recente è emersa la vera natura dei fagiolini, giudicata da molti come inaspettata e spaventosa!

Lots of you wanted to see your friends fall with you while you were matchmaking

Well… Season 2 has got you covered

😗👌 pic.twitter.com/UxMuzJuT52

— Fall Guys 👑 (@FallGuysGame) September 28, 2020