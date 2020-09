Dragon Quest Tact: arriva in occidente il nuovo RPG

Dragon Quest Tact sarà lanciato da Square Enix per iOS e Android in occidente. La pre-registrazione è ora disponibile tramite Google Play. Il gioco di ruolo tattico sviluppato da Aiming è stato lanciato per iOS e Android a luglio in Giappone.

Ecco una panoramica del gioco :

Fai amicizia, allena e guida una squadra di mostri alla vittoria! Recluta un colorato cast di creature dalla leggendaria serie Dragon Quest e sperimenta un combattimento mostruosamente strategico!



Le caratteristiche del gioco sono le seguenti:

Ultimate Monster Team: Assembla un elenco di mostri sia teneri che terrificanti! Addestrali, equipaggiali e personalizzali per renderli davvero tuoi!

Supera i tuoi nemici in battaglia : orchestra i movimenti dei tuoi mostri in un'esperienza tattica tascabile! Studia il campo di battaglia e supera in astuzia i tuoi nemici in movimento!

: orchestra i movimenti dei tuoi mostri in un’esperienza tattica tascabile! Studia il campo di battaglia e supera in astuzia i tuoi nemici in movimento! Ogni mostro ha un posto: I mostri di tutti i livelli di rarità e di forza hanno un ruolo da svolgere! I giocatori intraprendenti saranno ricompensati su Battle Road, dove saranno richiesti mostri di tutti i livelli di potenza. Un elenco sempre crescente di mostri ottenibili gratuitamente significa che puoi far crescere il tuo elenco senza spendere affatto! La trama del gioco è la seguente: Molto tempo fa, quando una forza del male portò il mondo di Orchestrera sull’orlo della distruzione, un eroe leggendario guidò una fedele banda di mostri in segno di sfida. Grazie al loro coraggio e alla loro intelligenza, il signore oscuro è stato sigillato, portando la pace nel mondo. I secoli sono passati e ancora una volta la minaccia del male incombe su Orchestrera: sarai all’altezza del compito?

Diretto da Yuji Horii, con la musica ispiratrice composta da Koichi Sugiyama e il design dei mostri del visionario creatore della serie Dragon Ball , Akira Toriyama, Dragon Quest Tact ti immergerà in un meraviglioso mondo di fantasia, magia e mostri memorabili!

