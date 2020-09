The Legend of Heroes: vendute 5 milioni di copie

Lo sviluppatore nipponico Falcom ha annunciato che la sua serie di videogiochi RPG, The Legend of Heroes, continua a riscuotere grande successo e a raggiungere nuovi traguardi. In un comunicato, l’azienda ha infatti affermato che le vendite dei titoli del franchise hanno ormai raggiunto i cinque milioni di copie in tutto il mondo.

Il risultato si deve, in parte, al rilascio, lo scorso 27 agosto in Giappone, di The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki, che potrebbe essere il titolo conclusivo dell’intera serie e per il quale non è stata ancora comunicata una data di rilascio in Occidente. Dal momento che il 7 agosto le vendite della serie si attestavano intorno ai 4 milioni e 700.000 copie, e che precedentemente, il 6 febbraio, erano ferme a 4 milioni e mezzo, sembra che il nuovo titolo esclusivo per la terra del Sol Levante (e per PlayStation 4) stia davvero soddisfacendo i suoi sviluppatori dal punto di vista delle vendite.

Si tratta comunque solo di uno dei fattori che determinano il successo commerciale di questa saga RPG: infatti anche il rilascio delle versioni per PC e Nintendo Switch di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III (qui la nostra recensione) deve aver avuto la sua parte nel raggiungimento del traguardo dei cinque milioni di copie.

Una buonissima notizia dunque, per Falcom e NIS America, soprattutto in vista del rilascio, previsto per il 27 ottobre in Europa e Nord America per PlayStation 4, di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel IV, il capitolo finale dell’arco narrativo di Erebonia, in cui vecchi e nuovi Class VII si uniranno per impedire che la nazione venga inghiottita dalla guerra. Del gioco sono state annunciate anche una versione per PC e una per Nintendo Switch, che arriveranno più in là, durante il 2021.