Teslagrad 2: annunciato un nuovo platform indie

Lo sviluppatore indie norvegese Rain Games ha annunciato l’arrivo di Teslgrad 2! Seguito diretto del primo successo dello studio, Teslagrad, uscito per PlayStation 3 e datato ormai dicembre 2013, il nuovo titolo sarà un platform di tipo metroidvania incentrato sull’esplorazione della regione di Wyrmheim, con delle meccaniche basate sulla fisica del magnetismo.

L’ambientazione è ispirata, ovviamente, alle lande innevate della Norvegia settentrionale, con il personaggio giocante che si muoverà tra foreste nevose, ed edifici adornati di sculture vichinghe e profonde incisioni di rune nordiche. A livello visivo, stando alle poche immagini distribuite dall’azienda, Teslagrad 2 assomiglierà molto al primo capitolo.

Peter Meldahl, CEO di Rain Games, ha commentato:

“Teslagrad è stato il nostro primo gioco come team indie, e la risposta [dei giocatori n.d.r.] è stata straordinaria. Da quel momento in poi i fan hanno cominciato a chiederci di un sequel, e ho non mi sono mai dimenticato di questa cosa. Questo gioco è rimasto in un angoletto della mia testa per sei anni mentre continuavamo a lavorare ai nostri giochi, e io ho accumulato le migliori idee di questi anni, per usarle per Teslagrad 2!”

L’intenzione di Rain Games è quella di migliorare, con questo sequel, l’esperienza di gioco innovativa (soprattutto per quanto riguarda le meccaniche) fornita dal primo Teslagrad.

Il 2020 è stato un anno molto produttivo per la software house norvegese, che oltre ad annunciare Teslagrad 2 ha lavorato ad altri due titoli: Mesmer, un incredibile simulatore “rivoluzionario”, che sta per fare il suo debutto, e Girl Genius: Adventures in Castle Heterodyne!, che è invece ancora in fase di crowdfunding su Kickstarter.

Siete pronti all’arrivo di questo intrigantissimo titolo?