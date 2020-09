Razer annuncia il primo RazerCon

Razer ha annunciato l’arrivo del primissimo RazerCon. Quest’ultimo, sarà un evento digitale in cui potremmo osservare in anticipo i nuovi prodotti dell’azienda e addirittura alcune anteprime. L’intero show verrà trasmesso sui canali social principali di Razer, come Facebook, Twitch, YouTube e Twitter.

La data di inizio della trasmissione è fissata al 10 ottobre. Sono già stati svelati alcuni contenuti esclusivi che saranno ottenibili solo guardando il programma. Ad esempio, verranno messe a disposizione delle beta key per alcuni titoli sviluppati da Romero Games, Perfect World Entertainment e Paradox Interactive.

Infine, sarà presente anche il CEO del brand Min-Liang Tang che darà inizio allo spettacolo direttamente da Singapore. Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a dare un’occhiata al sito ufficiale.

Mark your calendars for October 10th and join us for our inaugural RazerCon 2020–a full day celebration For Gamers. By Gamers. More details coming soon: https://t.co/QEkmJCjyzJ #RazerCon2020 pic.twitter.com/Cjka0tQxtB

— R Λ Z Ξ R (@Razer) September 28, 2020