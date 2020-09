Dota 2: confermati i partecipanti dell’ESL One Germany 2020

Finalmente, l’account Twitter ufficiale di ESL Dota 2 ha confermato tutti i partecipanti al torneo ESL One Germany 2020. In totale, parliamo di 16 membri che dovranno sfidarsi al fine di ottenere la vittoria.

Il Group Stage inizierà in data 5 ottobre, giorno in cui ne vedremo sicuramente delle belle. Infatti non mancano grandi nomi come Team Liquid e Na’Vi. Questi ultimi, hanno di recente acquisito il roster dei FlyToMoon. L’unica sostituzione è stata fatta dai Cyber Legacy, i quali sostituiranno i celebri Virtus Pro.

Noi di GamesVillage.it non vediamo l’ora che la competizione inizi. Quest’anno, il circuito di Dota 2 pare essere infiammato e nessuno ha intenzione di perdere.

We have all of our confirmed teams for #ESLOne Germany 2020 Online! 🤩@cyblegacy will be replacing @virtuspro as one of the invited teams.

The Group Stage will be kicking off on October 5th, so make sure to join us then! https://t.co/WXfIrVzQ9I pic.twitter.com/sIRFM3DLPk

— ESL Dota2 (@ESLDota2) September 28, 2020