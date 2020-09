Yakuza Like a Dragon: niente supporto per il trasferimento dati

Ieri, Sega ha annunciato che Yakuza Like a Dragon uscirà il 2 marzo 2021 per Playstation 5, confermando inoltre che i giocatori Playstation 4, che potrebbero saltare a novembre, riceveranno un aggiornamento gratuito per la versione per nuova generazione. C’è solo un problema: non saranno in grado di trasferire i dati di salvataggio tra le due versioni.

Ryu ga Gotoku Studio ha confermato su Twitter che, sebbene i possessori sia digitali che fisici della versione PS4 possano usufruire dell’aggiornamento gratuito quando sarà disponibile, “i dati di salvataggio non saranno trasferibili tra le due versioni del gioco”. Questo potrebbe essere un problema per coloro che hanno già completato il gioco su PS4 e vogliono provare a giocare a New Game Plus su PS5. Inoltre, una versione occidentale per New Game Plus (che è un DLC a pagamento) deve ancora essere confermata.

Il lato positivo è che il lancio delle versioni current-gen di Yakuza Like a Dragon sono state anticipate. Le versioni Xbox One, PS4 e PC verranno ora lanciate il 10 novembre insieme a Xbox Series X e Xbox Series S. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli nei prossimi mesi.