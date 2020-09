Shin Hokuto Musou Mobile: pre-registrazioni aperte

L’editore Koei Tecmo e lo sviluppatore Midas hanno aperto le pre-registrazioni per Shin Hokuto Musou Mobile per iOS tramite App Store e Android tramite Google Play . È previsto come titolo free-to-play con acquisti in-app.

Di seguito le caratteristiche del gioco:

Azione intensa ed esaltante : controlla i numerosi personaggi che compaiono in Fist of the North Star , utilizzando una grande varietà di tecniche “ ougi ” e provando l’ebbrezza dell’azione nella modalità Guerrieri dove combatti contro innumerevoli nemici.

: controlla i numerosi personaggi che compaiono in , utilizzando una grande varietà di tecniche “ ” e provando l’ebbrezza nella modalità dove combatti contro innumerevoli nemici. Rivivi l’emozione della storia originale – Rivivi la profonda storia di Fist of the North Star attraverso Kenshiro e i suoi amici. Nuove storie arriveranno tramite aggiornamenti successivi .

– Rivivi la profonda storia di attraverso e i suoi amici. Nuove arriveranno tramite . Crea il tuo pugno finale molto personale – Più che semplici tecniche di “ ougi “! Shin Hokuto Musou Mobile è dotato di numerosi elementi che rendono le battaglie più avvincenti, inclusa la combinazione di “ Century’s End Cards ” che ti danno il s opravvento in battaglia, vantaggi e svantaggi per ogni guerriero .

– Più che semplici tecniche di “ “! è dotato di che rendono le battaglie più avvincenti, inclusa la combinazione di “ ” che ti danno il s . Varie modalità di gioco – Oltre alla storia principale, ci sono anche modalità di gioco come “Ricerca” per l’allenamento, “Gilda” per cooperare con altri giocatori, funzione di classificazione “Arena“. Il titolo uscirà a fine 2020 in Giappone.

La pagina ufficiale si trova se volete entrare a conoscenza di tutte le informazioni riguardanti la produzione nipponica qui.