One UI 3.0: la serie S20 riceverà presto la nuova interfaccia

Il beta manager di Samsung in Corea del Sud ha confermato che i Samsung Galaxy S20 ed S20 +, così come i Galaxy S20 Ultra riceveranno la beta pubblica di One UI 3.0 basata su Android 11 in un funturo non molto lontano. Sebbene il futuro aggiornamento del firmware sia già disponibile come beta chiusa, sarà presto disponibile per tutti i test.

Come è consuetudine, i partecipanti interessati con un dispositivo idoneo devono registrarsi tramite l’app Samsung Members. La versione beta della nuova interfaccia arriverà per la prima volta in Corea del Sud, per poi sbarcare nel resto del mondo.

La nuova One UI 3.0 offrirà una navigazione migliorata nella home dei dispositivi, privacy migliorata e altro ancora.