PlayStation: il China Hero Project ci sarà il 30 settembre

Sony Interactive Entertainment ha annunciato che, in occasione dell’evento Back to Campus che si terrà domani, 30 settembre, alle 19.00 ora locale (le 13.00 in Italia), ci sarà anche la presentazione del China Hero Project di PlayStation, l’iniziativa dedicata agli sviluppatori cinesi di nuovi titoli per la console di casa Sony che l’azienda giapponese ha istituito nel 2017 e che è giunta alla sua quarta edizione.

Nell’evento di quest’anno, che sarà trasmesso in streaming su Bilibili, dovrebbero arrivare tante notizie, aggiornamenti sui progressi, nuovi annunci e immagini dei giochi in sviluppo presso le software house cinesi che aderiscono al progetto. Tra questi bisogna sicuramente menzionare:

AI: Limit Sense Games ;

; ANNO: Mutationem ThinkingStars ;

; Convallaria , lo sparatutto multiplayer online per PlayStation 4 annunciato da Loong Force ;

, lo sparatutto multiplayer online per PlayStation 4 annunciato da ; Evotinction , lo stealth game in terza persona di Spikewave Games ;

, lo stealth game in terza persona di ; F.I.S.T.: Forged In the Shadow Torch , il metroidvania di Ti Games (che arriverà anche su Steam

, il metroidvania di (che arriverà anche su In Nightmare , il platform di Magicfish Studio annunciato durante il China Hero Project 2019;

, il platform di annunciato durante il China Hero Project 2019; Lost Soul Aside Ultizero Games , che era stato dato per morto, ma che probabilmente vedrà la luce entro il 2020

, che era stato dato per morto, ma che probabilmente Pervader , il survival di Beijing Light & Digital Techonology ;

, il survival di ; RAN: Lost Island, il battle royale storico online ambientato nel XVI secolo di Jolly Roger Game Studio (disponibile anche su Steam

Si tratta di titoli molto interessanti, che fanno venire l’acquolina in bocca a tutti i gamer. Tuttavia Sony non ha ancora confermato quali di questi giochi compariranno nello showcase di domani. Per cui, non vi resta che continuare a seguirci per rimanere informati su tutte le novità in arrivo dalla Cina (con furore) per PlayStation!