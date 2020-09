NACON annuncia il Revolution Unlimited Pro Controller dedicato a Call of Duty

NACON, azienda leader nella progettazione e distribuzione di accessori gaming, è lieta di annunciare di aver stipulato un accordo di licenza con Activision per la creazione di un’edizione speciale del Revolution Unlimited Pro Controller dedicata al prossimo gioco dell’iconico franchise Call of Duty.

Previsto per il rilascio il 13 novembre 2020, Call of Duty Black Ops Cold War getta i giocatori nelle profondità dell’universo geopolitico volatile della Guerra Fredda in un’esperienza avvincente dove nulla è come sembra. La campagna di Black Ops Cold War porterà un arsenale di armi e attrezzature della Guerra Fredda nella prossima generazione di combattimenti Black Ops Multiplayer e una nuova esperienza di gioco cooperativo con gli Zombies.

Vantando una modalità di gioco wireless, il controller RevolutionUnlimited per PlayStation 4 garantisce le prestazioni eccezionali e le molteplici opzioni di configurazione che i giocatori agonisti ormai si aspettano. Con questa edizione limitata e un design unico ispirato direttamente al design artistico della Guerra Fredda del gioco, NACON offre un prodotto che affascinerà i più grandi fan del franchise, che non vedono l’ora di affrontare nuove sfide in Call of Duty Black Ops Cold War su PlayStation 4.

Un codice di accesso ai contenuti bonus in-game sarà incluso in ogni REVOLUTION Unlimited Pro Controller Call of Duty Black Ops Cold War. L’edizione speciale Revolution Unlimited Pro Controller Call of Duty Black Ops Cold War per PS4 sarà disponibile al lancio del gioco il 13 novembre 2020, al prezzo al dettaglio suggerito di €179,90.