Lenovo annuncia il nuovoThinkPad X1 Nano

Lenovo annuncia oggi un’importante novità per il suo porfolio di prodotti premium X1, il nuovo ThinkPad X1 Nano. Con appena 907 grammi di peso, stabilisce nuovi standard in termini di prestazioni e funzionalità e un design avveniristico e ultraleggero.

Si tratta del primo Lenovo ThinkPad basato sulla piattaforma Intel Evo e con processori Intel Core di undicesima generazione, X1 Nano si distingue per la grande velocità e le funzionalità intelligenti, mantenendo al contempo una straordinaria durata della batteria. Il display in 2K da 13 pollici con rapporto 16:10 e cornici sottili restituisce immagini straordinarie, mentre i quattro altoparlanti e quattro microfoni con audio a 360 gradi migliorano le capacità audiovisive.

Per un’esperienza veramente immersiva X1 Nano supporta Dolby Vision e Dolby Atmos. La connettività WiFi 6 e l’opzione 5G offrono il meglio della connettività oggi disponibile, per una maggiore ampiezza di banda e nuovi livelli di efficienza e collaborazione, per una connessione costante in un nuovo mondo lavorativo che vede sempre di più convivere i collegamenti da remoto e la presenza in ufficio.