ROCCAT apre i pre-order per i mouse Burst e Burst Core

ROCCAT, azienda leader nella produzione di periferiche da gaming, ha annunciato l’arrivo dei mouse da gioco asimmetrici per FPS Burst e Burst Core. Già in precedenza avevamo potuto osservare un leak riguardante i suddetti, tuttavia, ora abbiamo la conferma ufficiale.

Apparentemente, l’unica differenza tra i due è il peso e l’impianto RGB.

Infatti, è stato proprio l’account Twitter della società tedesca a pubblicare un post in cui viene proclamato l’inizio dei pre-order delle periferiche. Entrambe utilizzano gli switch ottici proprietari Titan, che già abbiamo potuto notare nella nuova gamma di tastiere Vulcan.

Per ulteriori dettagli, vi invitiamo a dare un’occhiata alla landing page allestita da ROCCAT dedicata agli attesissimi Burst e Burst Core.

Meet the ROCCAT Burst Pro and Burst Core, our new lightweight optical gaming mice 🖱

They feature a new, symmetrical ergonomic shape and the game-changing Titan Switch Optical – tuned for incredible speed and durability.

Learn more and pre-order here: https://t.co/260u5Al9qr pic.twitter.com/3gnFxhvUgU

— ROCCAT (@ROCCAT) September 29, 2020