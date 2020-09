Oppo A93 in arrivo il 6 ottobre

Oppo Malesia ha rivelato i dettagli sull’imminente Oppo A93 che debutterà il giorno 6 ottobre alle ore 15:00 (in Malesia).

I poster pubblicati, oltre al display, mostrano quattro fotocamere posteriori dello spessore di 7,48 mm (come il Reno 4 Lite), il dispositivo uscirà anche con 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione e sarà disponibile in una colorazione bianca.

