Pokemon Spada e Scudo: ecco le novità dal Direct

Come annunciato, sono state appena mostrate diverse novità riguardanti Pokemon Spada e Scudo nel Nintendo Direct appena conclusosi. Queste novità riguardano l’Expansion Pack del gioco di ruolo sviluppato da Game Freak.

A presentare l’evento, il presidente di The Pokemon Company, Tsunekazu Ishihara. In primis è stato mostrato un trailer, che inizia con la parte uno del pass (l’Isola solitaria dell’armatura, uscita a giugno) per poi passare all’attesa seconda parte del pass, Le terre innevate della corona, che sarà disponibile dal 23 ottobre. E’ stata fatta una panoramica che mostra le distese ghiacciate, e viene fatto sapere che torneranno tutti i Pokemon Leggendari apparsi nella serie principale. Viene poi mostrata la possibilità di fare team con altri tre allenatori nelle Dynamax Adventures, ed è stato fatto vedere il Galarian Star Tournament, con i suoi match 2 contro 2 con leader di palestre e rivali, in cui fare un team con i personaggi preferiti. Viene poi mostrato il modo in qui ottenere il Pikachu di Ash con otto berretti differenti.

Una piccola parentesi viene fatta nell’atteso collegamento tra Pokemon Go e Pokemon Home, con la possibilità di utilizzare i mostriciattoli catturati in Pokemon Go anche in Pokemon Spada e Scudo, ricevendo in GO una mistery box che fa apparire Meltan e, in Home, il Gigantamax Melmetal, di tipo ferro.

Oltretutto è stato annunciato che dall’11 novembre sarà disponibile un bundle sia di Pokemon Spada che di Pokemon Scudo con dentro il relativo Expansion Pass.

Nel finale, per celebrare Le Terre innevate della corona, è stato mostrato anche un video musicale della band giapponese Bump of Chicken. Potete vedere tutto il direct qui sotto.