Il Signore degli Anelli: lo show Amazon inizia le riprese in Nuova Zelanda

Deadline riporta che la produzione della serie Amazon Il Signore degli Anelli, che dovrebbe debuttare nel 2021, è ripresa in Nuova Zelanda. L’adattamento della serie de Il Signore degli Anelli ha ricevuto un anticipato rinnovo della stagione 2 lo scorso anno e l’outlet osserva che il team di sceneggiatori dello show ha utilizzato la pausa forzata per tracciare e scrivere le sceneggiature per la seconda stagione.

L’attesissima serie Il Signore degli Anelli sarà ambientata nella Seconda Era. Ciò pone circa 3000 anni di storia tra la serie e l’inizio de Il Signore degli Anelli. I fan occasionali potrebbero non rendersene conto, ma la Compagnia degli Anelli di Jackson ha effettivamente rappresentato la fine della Seconda Era, quando l’ultima alleanza di elfi e uomini affrontò le forze di Sauron. La Seconda Era coprì quasi 3.441 anni e iniziò dopo l’esilio di Morgoth, l’oscuro signore prima di Sauron. C’è molto potenziale per la storia in quel periodo, inclusa l’ascesa di Sauron, la creazione dell’Unico Anello e l’emergere degli Spettri dell’Anello.

La serie sarà interpretata da Robert Aramayo (Il Trono di Spade) Joseph Mawle (Il Trono di Spade), Maxim Baldry (Anni e Anni), Markella Kavenagh, Ema Horvath e Morfydd Clark (Saint Maud), che interpreterà il ruolo di un giovane Galadriel che è il primo personaggio principale confermato che apparirà nella serie. Saranno nel cast anche Tom Budge, Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Ismael Cruz Córdova, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith e Charlie Vickers.

Juan Antonio Bayona (Jurassic World: Fallen Kingdom, The Orphanage, The Impossible) dirigerà i primi due episodi della serie e sarà anche produttore esecutivo insieme al suo partner di produzione Belén Atienza. JD Payne e Patrick McKay sono showrunning e produttori esecutivi della serie insieme a Lindsey Weber (10 Cloverfield Lane), Bruce Richmond (Game of Thrones), Gene Kelly (Boardwalk Empire), Sharon Tal Yguado, Gennifer Hutchison (Breaking Bad), Jason Cahill ( I Soprano) e Justin Doble (Stranger Things). La serie Il Signore degli Anelli è prodotta da Amazon Studios in collaborazione con Tolkien Estate and Trust, HarperCollins e New Line Cinema.