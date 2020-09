Mobile Suit Gundam: ecco la data d’apertura della statua!

Soltanto la scorsa settimana vi avevamo parlato di come il Giappone si stia preparando alla prossima guerra spaziale costruendo un Mobile Suit Gundam a grandezza naturale capace di compiere alcuni semplici movimenti. Oggi Sunrise ha finalmente sciolto il mistero sulla data d’apertura di quella che, indubbiamente, sarà un’attrazione unica nel suo genere.

La statua, costruita nell’ambito della Gundam Global Challenge, aprirà al pubblico con una cerimonia in pompa magna il 19 dicembre 2020 e rimarrà visitabile presso la Gundam Factory di Yokohama fino al 31 marzo 2021. Il Mobile Suit Gundam misura 18 metri d’altezza e pesa la bellezza di 25 tonnellate, e possiede (escludendo le mani) 24 articolazioni diverse.

La Gundam Factory sarà divisa in un’area, chiamata Gundam-Dock, dove è custodito e può muoversi il modello a grandezza naturale e in una seconda zona, il Gundam-Lab, dove i visitatori potranno avere delle informazioni sulla tecnologia che sta dietro a questa meraviglia ingegneristica e robotica. Ci sarà anche una Gundam-Tower, che permetterà ai visitatori di guardare il robot dritto negli occhi.

Secondo le informazioni rilasciate da Sunrise, il biglietto d’ingresso costerà 1.650 yen (circa 13 euro) per gli adulti e 1.100 yen (meno di 9 euro) per i bambini dai 7 ai 12 anni, mentre invece fino a tre bambini sotto i 6 anni potranno entrare gratuitamente per ogni adulto.

La compagnia che sta dietro al progetto, Evolving G, aveva previsto una Special Experience precedente all’apertura per lo scorso luglio, che avrebbe poi portato all’inaugurazione ufficiale della statua in ottobre. Entrambi gli eventi sono stati però cancellati a causa della pandemia da Covid-19.

La notizia di un Gundam capace di muoversi, oltre a essere un sogno per tutti i fan di questa iconica saga, ha scatenato un grande interesse a livello globale, arrivando persino a ritagliarsi uno spazio al The Late Show with Stephen Colbert, sulla CBS.