Eddie Redmayne ha scritto a JK Rowling per i commenti anti-trans

Il protagonista della serie Animali fantastici, Eddie Redmayne, ha scritto una lettera all’autrice JK Rowling riguardo i suoi recenti commenti anti-trans. L’attore premio Oscar aveva già parlato della posizione della Rowling sui temi Trans all’inizio della scorsa estate.

Dopo aver accumulato un’enorme fortuna con i suoi romanzi e film di Harry Potter, oltre ad aver guadagnato l’amore e l’adorazione dei fan di tutto il mondo, la carriera della Rowling è incappata in un enorme scandalo di recente, quando l’autrice ha iniziato una serie di tweet che sfidavano delicate questioni di genere. Non volendo rinunciare alla sua posizione controversa, la Rowling è stata etichettata da molti come una TERF (Trans Exclusionary Radical Feminist) e ha persino visto colleghi e amici tentare di prendere le distanze da lei. La posizione è stata incommensurabilmente dannosa per la sua carriera, specialmente tra coloro che una volta la vedevano come una voce vera e dedicata contro la discriminazione e l’ingiustizia. Le cose sono peggiorate quando una prima recensione del suo nuovo libro, che ha scritto sotto lo pseudonimo di Robert Galbraith, ha rivelato che l’assassino della storia si veste da donna per guadagnare la fiducia delle vittime ignare. Questo è stato preso da molti come un’ulteriore prova che la Rowling sia transfobica.

Eddie Redmayne si era affrettato a rilasciare una dichiarazione a sostegno delle persone trans dopo che i commenti iniziali della Rowling sui social media avevano fatto notizia. Ora, secondo The Daily Mail, sembra che Redmayne abbia anche fatto un passo in più nello scrivere una lettera alla Rowling per affrontare la situazione che si era svolta a seguito dei suoi commenti. Tuttavia, non sembra che Redmayne abbia scritto alla Rowling per rimproverarla per le cose che aveva detto, piuttosto, la lettera avrebbe affrontato maggiormente lo shock che ha provato per il “vetriolo” che l’autore ha subito tramite i social media.

Definendo il contraccolpo della Rowling “assolutamente disgustoso”, Redmayne ha sottolineato di aver visto i suoi numerosi amici e colleghi trans soffrire a causa della discriminazione e dei loro diritti umani messi in discussione. Chiaramente, Redmayne non è d’accordo con le cose che ha detto Rowling, ma non ha ritenuto che il modo in cui è stata trattata sui social media fosse una risposta adeguata. Quando è arrivata l’ultima notizia del romanzo di Goldbraith della Rowling, l’hashtag #ripjkrowling ha avuto un trend significativo per un certo periodo di tempo e sono nati molti dibattiti sul fatto che il nuovo lavoro letterario della Rowling fosse o meno un altro caso di transfobia.

Anche se il pubblico probabilmente non saprà mai esattamente cosa diceva la lettera di Redmayne alla Rowling, è abbastanza facile supporre che sia stato un atto di gentilezza da parte della star di Animali fantastici. Le opinioni della scrittrice hanno sicuramente reso quasi impossibile simpatizzare con lei sotto ogni aspetto per un’ampia fascia di persone che una volta si consideravano fan. Ma l’apertura mentale e la compassione di Eddie Redmayne per tutte le identità di genere potrebbero essere un grande passo per aiutare la Rowling a vedere la natura offensiva dei suoi commenti passati. Si spera che la Rowling capisca perché così tante persone si sono sentite ferite e tradite da lei. Avere amici come Redmayne sicuramente non può che migliorare questo processo.