One Piece: inedita collaborazione con Gucci

Che One Piece, il capolavoro del maestro Eiichiro Oda, sia diventato una vera e propria icona del fumetto giapponese nel mondo è cosa ben nota, tanto che l’opera si è guadagnata una (travagliato) adattamento live-action. E non è nuovo neppure il legame tra questo manga e il mondo della moda, con molte aziende (anche italiane, come Kappa) che hanno creato linee di abbigliamento che mostravano i personaggi più iconici della saga. Ma l’approdo di One Piece nel mondo dell’alta moda, quello no, proprio non ce lo aspettavamo.

E invece è proprio questo quello che è successo, con Gucci che ha annunciato una collaborazione proprio con One Piece. Nello specifico, la casa di moda italiana ha richiesto a Oda di poter utilizzare due dei suoi personaggi come modelli per la sua collezione autunno/inverno di quest’anno.

Ma, rispondendo immediatamente alla vostra tacita domanda, no, non vedremo Nami e Nico Robin fasciate in aderenti abitini di lusso Gucci: saranno infatti Monkey D. Luffy e Roronoa Zoro a prestare il volto e il fisico alla maison fiorentina. I primi artwork di questa inusuale collaborazione sono già stati realizzati e condivisi sui social media (potete dargli un’occhiata in fondo alla notizia).

Bisogna ammettere che né Luffy né Zoro sono mai stati tanto eleganti in tutto il corso della ultraventennale serializzazione del manga (anche se l’abbinamento tra il cappello di paglia e i le tracolle Gucci potrebbe far storcere il naso a qualche esperto di bon ton).

Cosa ne pensate di questa strana collaborazione? Anche voi non vedete l’ora di vedere cosa saranno in grado di produrre alla sezione marketing di Gucci “lavorando” con Luffy e Zoro?