The Crown: la quarta stagione si mostra in alcune immagini

Potrebbe sembrare che non ci sia molto da aspettarsi in questi giorni, ma almeno abbiamo una visione all’orizzonte, la quarta stagione di The Crown. La prossima stagione del dramma di Netflix arriverà sulla piattaforma il 15 novembre, essendo riusciti a terminare le riprese poco prima del lockdown causato dalla pandemia di Covid-19. Oggi sono state mostrate le prime nuove immagini della nuova stagione, con una piccola anteprima dei nuovi protagonisti.

Olivia Colman tornerà nei panni della Regina Elisabetta II insieme a Tobias Menzies, Josh O’Connor, Helena Bonham Carter ed Erin Doherty, oltre a una raccolta di nuovi attori che interpretano nuovi personaggi. In particolare, Emma Corrin si unisce al cast come Diana Spencer poi Principessa Diana, mentre Gillian Anderson si unisce al cast come il Primo Ministro conservatore Margaret Thatcher.

E sebbene la nostra attenzione sia concentrata sulla quarta stagione, sappiamo già chi saranno molti degli attori che assumeranno i ruoli principali nelle ultime due stagioni di The Crown – tra cui Imelda Staunton, Lesley Manville, Jonathan Pryce ed Elizabeth Debicki.