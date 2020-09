Torchlight III: annunciata la data d’uscita

Perfect World Entertainment ed Echtra Games sono entusiasti di annunciare che Torchlight III, lo spensierato e frenetico dungeon crawler, uscirà dall’Accesso anticipato di Steam e sarà pubblicato ufficialmente su Steam, Xbox One e PlayStation 4 il 13 ottobre e poi su Nintendo Switch più avanti nel corso di quest’anno per €39,99. Ai giocatori che si sono fatti strada combattendo nella versione dell’Accesso anticipato su Steam di Torchlight III verrà automaticamente dato l’accesso alla versione completa. Inoltre, tutte le versioni del gioco includeranno un compagno esclusivo Spiritello per ciascuna piattaforma.

Max Schaefer, amministratore delegato di Echtra Games e co-fondatore del marchio di Torchlight, ha dichiarato:

L’uscita completa di Torchlight III non sarebbe stata possibile senza tutto l’incredibile lavoro da parte dell’intero team di Echtra e della nostra eccellente community di giocatori dell’Accesso anticipato. Abbiamo messo il cuore in questa nuova avventura ed è stato straordinario ricevere così tanto sostegno dai giocatori mentre il gioco è stato in fase di sviluppo live. Con le modifiche significative che abbiamo apportato nel corso del viaggio di Torchlight III in Accesso anticipato, abbiamo fatto del nostro meglio per integrare in maniera coerente i pareri dei giocatori quanto più possibile nel gioco mentre avanziamo verso il lancio. Il prossimo mese non vediamo l’ora di accogliere tutti i giocatori nella Frontiera.



Torchlight III conterrà tutte le meccaniche caratteristiche di Torchlight, incluso l’appagante combattimento hack-and-slash, un mondo vivo e affascinante, modalità multigiocatore cooperativa a 4 giocatori e offline per giocatore singolo, e l’amato sistema dei compagni che ha catturato i cuori dei fan degli ARPG. Questa fantastica avventura introdurrà anche nuove funzionalità come i tre atti epici, sottoclassi di Reliquie uniche, Forti completamente personalizzabili, un’impegnativa esperienza di fine gioco “Dun’Djinn di Fazeer Shah”, il sistema di progressione a livelli multipli dei “Contratti” che permette ai giocatori di guadagnare Fama e sbloccare oggetti esclusivi, assieme a una miriade di missioni e battaglie contro i boss per aree generate casualmente e piene di bottino epico.