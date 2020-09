AESF firma accordo triennale con il First Automobile Works Group

La Asian Electronic Sports Federation (AESF) ha annunciato di aver firmato un accordo di partnership triennale con il First Automobile Works Group (FAW) cinese per la sua competizione di Esport, AESF e-Master. AWF agirà in qualità di partner principale della competizione, insieme al partner ufficiale Bank of China e al marchio di bevande energetiche Warrior Horse.

I termini finanziari dell’accordo non sono stati resi noti.

La partnership è stata annunciata durante una cerimonia ufficiale della firma, ospitata da AESF e Sun Media a Chengdu. Durante la cerimonia, le due organizzazioni hanno annunciato che collaboreranno con il governo di Chengdu per ospitare l’e-Master AESF nel quartiere Gaoxin della città, con quattro titoli di Esport: League of Legends , Arena of Valor , FIFA 2020 e Warcraft III . Lan Yang, l’amministratore delegato di Sun Media e il segretario generale dell’AESF Zhao Liu hanno partecipato alla cerimonia, così come molti politici del governo di Chengdu.

Tuttavia, né l’AESF né il governo di Chengdu hanno divulgato ulteriori dettagli sulla competizione, come il premio in denaro o la data effettiva Le qualificazioni aperte dell’e-Master sono state completate a gennaio di quest’anno, ma il processo del concorso è stato sospeso per sei mesi a causa della pandemia COVID-19.

Fondata nel 1953, FAW è la prima azienda di produzione automobilistica di proprietà statale della Cina. Nel 1990, la società ha collaborato con Volkswagen per creare una joint venture su larga scala FAW-Volkswagen Automotive Co., Ltd. La scorsa settimana, il marchio sussidiario della joint venture FAW-Audi ha firmato un accordo di sponsorizzazione con l’organizzazione cinese di Esport, TOP Esports (TES) ‘ La squadra di League of Legends durante il campionato mondiale League of Legends 2020 .