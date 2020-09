Oddworld New ‘n’ Tasty: annunciata la data su Switch

Come già vi avevamo fatto sapere, Oddworld New ‘n’ Tasty arriverà a breve anche su Switch, e ora c’è una data precisa. Il remake del primo storico capitolo con protagonista il mudokon Abe sarà disponibile sulla console Nintendo a partire dal 27 ottobre, con i pre-ordini nell’e-shop che apriranno il 13 ottobre.

Gli sviluppatori di Microids hanno fatto sapere, in un comunicato sul sito ufficiale, che è disponibile anche la versione fisica standard e l’edizione limitata. Questa limited edition conterrà, oltre al gioco, un’esclusiva custodia lenticolare, un portachiavi e degli stickers, come potete vedere nell’immagine qui sotto.

Per l’occasione è stato pubblicato anche un trailer, che potete vedere qui sotto.

Questa la descrizione del gioco:

Esplora antiche rovine, sfuggi a bestie carnivore e orde di creature dal grilletto facile nei panni di Abe, l’eroe della versione fantasticamente rivisitata del classico per PlayStation Abe’s Oddysee. Un tempo addetto alle pulizie della più grande fabbrica di carni di Oddworld, Abe scopre per caso il piano segreto del suo capo di trasformare gli schiavi della RuptureFarms in gustosi snack della nuova linea di prodotti confezionati con carni.

Abe dovrà salvarsi dai tritatutto, ma questo è solo l’inizio della sua Oddysee. Molti pericoli attendono Abe nel suo viaggio alla scoperta dell’eredità della sua gente. Goditi la grafica mozzafiato, l’audio migliorato e un gameplay assolutamente fantastico con New ‘n’ Tasty, il gioco che riaccede l’originale di Oddworld usando una tecnologia di ultima generazione.