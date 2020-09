Crusader Kings 3: grossa patch in arrivo domani

Crusader Kings 3 è disponibile da un po’ di tempo ormai e lo studio di sviluppo dietro esso, Paradox Interactive, si appresta a rilasciare la prima patch per il titolo strategico. La promessa da parte degli sviluppatori è quella di apportare numerosissime migliorie all’opera e, guardando qui, potrete rendervi conto di quanto sia massivo l’aggiornamento.

Non saranno solo i fix i protagonisti dell’update. Infatti, Paradox Interactive ha anche affermato (e scritto nel patchlog) che oltre alle varie e necessarie manovre di manutenzione al titolo, vi sono anche dei cambi fondamentali per la totalità dell’esperienza di gioco. Per farvi qualche esempio, si va dal Papa che non accetta più il cannibalismo al mentore che non pianta più in asso il giocatore durante l’educazione del proprio personaggio e così via.

Tra i bug fix invece, troviamo cambiamenti alle interazioni tra personaggi e regole di successione che accompagnano una serie di cambi più drastici (come quella del cannibalismo) e, sintetizzando, vi sono bilanciamenti in molti punti dell’ultima fatica targata Paradox Interactive. La pubblicazione dell’update è prevista nella giornata di domani 30 settembre in una fascia oraria non precisata. Qualora foste interessati all’acquisto di Crusader Kings 3 (o a giocarlo tramite Xbox Game Pass), troverete, tra le pagine di GamesVillage, la nostra recensione!