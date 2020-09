Annunciati i nuovi giochi dell’Xbox Live Gold di ottobre

Dopo aver annunciato i nuovi titoli che entreranno a breve nel catalogo dell’Xbox Game Pass, Microsoft è passata a quelli relativi all’Xbox Live Gold, abbonamento che permette ai giocatori in possesso di una Xbox One di sfruttare benefici e non solo in tutto quello che riguarda offerte, gioco online e tanto altro ancora.

Ebbene, quest’oggi, veniamo a conoscenza che i titoli d’ottobre legati all’Xbox Live Gold sono Slayway Camp Butcher’s Cut, Maid of Sker, Sphinx and the Cursed Mummy e Costume Quest. Per tutti i dettagli legati a tali produzioni, vi lasciamo al trailer visibile in calce alla notizia.