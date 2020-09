Super Girl Gamer Pro: le finali iniziano il 2 ottobre

La Super Girl Gamer Pro, tutta al femminile, ospiterà i suoi campionati online dal 2 al 4 ottobre, ha annunciato oggi ASA Entertainment. I campionati includono squadre di Counter-Strike , League of Legends e Hearthstone .

I tornei di qualificazione online si sono svolti dal 10 luglio al 6 settembre. E ora, le prime quattro squadre CS: GO e League , insieme agli otto migliori giocatori di Hearthstone , si sfideranno per il montepremi di $ 30.000.

Ecco l’elenco di tutti i finalisti:

Counter-Strike: Violent Roses, Silhouette, Dignitas e Able Esports WT.

Lega: Limit Tester, Your Nightmares, Sailor Scouts e Fighting Dreamers

Hearthstone: Rebecca “Revy” Booth, Linnea “linthesis” Duncan, Raisa “Edelweiss” Cabrera, Nayara “NaySyl” Sylvestre, Kimberly “Melira” Saucedo, Maria “andafern” Fernanda, Anna “Trojanator” Damir e Giulia “ValeeraLight” Luz

Questa è la quarta edizione della serie Super Girl Gamer. Il torneo sarà totalmente online quest’anno a causa della pandemia COVID-19

Emmalee “EMUHLEET” Garrido, capitano della squadra femminile CS: GO per Dignitas, ha affermato:

La maggior parte delle persone riconosce quanto sia fondamentale creare opportunità significative per le donne ed è stato gratificante osservare i progressi compiuti da Super Girl negli ultimi anni.

La serie Super Girl Gamer è stata creata per creare un ambiente sicuro per le giocatrici e per aiutare sia a ispirare che a responsabilizzare le donne ad assumere un ruolo più ampio negli Esport. L’obiettivo finale è quello di equalizzare l’industria dei giochi per donne e uomini.

Il talento della trasmissione, gli organizzatori del torneo e il team di produzione includono anche leader donne come Stephanie “missharvey” Harvey e Rachel “Seltzer” Quirico.

ASA Entertainment ha stretto partnership con grandi nomi come Nissan, GameStop, US Air Force, Zenni Gaming, Legion by Lenovo, Twitch, Facebook Gaming, the * gameHERs, Power Crunch e US Marines. Ogni marchio supporterà la serie in qualche modo. Zenni Gaming, ad esempio, ha collaborato con la serie Super Girl Gamer su un’ampia iniziativa per sradicare il bullismo a tutti i livelli.

Rick Bratman, CEO di ASA Entertainment e produttore della Super Girl Series, ha affermato:

Solo attraverso la nostra voce collettiva possiamo cambiare la cultura ed eliminare la tossicità che impedisce alle donne di partecipare più attivamente alla comunità degli Esport.

I Super Girl Gamer Championships saranno trasmessi in streaming sul canale Twitch Super Girl GP , su Facebook Gaming e su Twitter . Il programma del live streaming è il seguente: