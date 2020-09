I’m Standing on a Million Lives: ecco un nuovo video promo

Mancano pochissimi giorni ormai al debutto di I’m Standing on a Million Lives, l’adattamento anime del manga di Naoki Yamakawa e Akinari Nao. La serie, già pronta dallo scorso luglio, andrà infatti in onda su Tokyo MX il prossimo venerdì 2 ottobre, trascinandoci in un mondo fantasy alternativo, dove i nostri eroi dovranno combattere per la loro vita. La serie verrà trasmessa anche sui canali BS11, MBS e WOWOW, e sui servizi streaming Abema e dAnime Store.

Con la data dell’esordio così vicina, il sito ufficiale dell’anime ha condiviso un video promozionale (che potrete vedere in fondo alla notizia) che mostra le scene della sigla finale della serie, accompagnate dalla canzone Carpe Diem, che sarà l’ending theme, interpretata da Liyuu, una popolare cosplayer di Shangai.

Prodotto da Maho Film, con la regia di Kumiko Habara, gli script di Takao Yoshioka e il character design di Eri Kojima e Toshihide Masudate, I’m Standing on a Million Lives si avvale di un cast di tutto rispetto, che conta nomi come Yuto Uemura (Boruto: Naruto Next Generation; My Hero Academia; L’attacco dei giganti) che darà la voce a Yusuke Yotsuya, Risa Kubota (Konohana Kitan) che sarà Iu Shindo, Azumi Waki (How Not to Summon a Demon Lord) che doppierà Kusue Hakozaki e Makoto Koichi (Kengan Ashura, Battle Spirit: Double Drive) che darà vita a Yuka Tokitate.

Insomma tutto è pronto per l’esordio di un anime attesissimo, tratto da un manga che, serializzato dal 2016, ha ormai raggiunto il suo decimo volume completo in Giappone. Un evento imperdibile per tutti gli amanti del genere shonen.