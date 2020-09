Call of Duty Modern Warfare: svelata la roadmap della Stagione 6

Proprio ieri vi abbiamo avvertito riguardo la possibilità di fare il pre-load della nuova stagione di Call of Duty Modern Warfare. Quest’oggi Activision ha deciso di svelare la roadmap di tutti contenuti che verranno aggiunti al comparto multiplayer del celebre sparatutto, compreso Warzone.

Partiamo con quello che ci si aspettava già. Prima di tutto, un nuovo operatore sarà disponibile per il multiplayer di Modern Warfare o per la modalità Warzone. Potrete giocare nei panni di Pharah o Nikolai. Andando avanti, passiamo alla parte migliore. Nella Stagione 6, il team ha messo a disposizione dei giocatori ben quattro nuove mappe. Due di queste sono per il multiplayer e le sue modalità base, una per la modalità Gunfight e una per Ground War.

Per i giocatori di Warzone, inoltre, ci sarà la possibilità d’ora in poi di utilizzare le stazioni dei treni per viaggiare nella zona di Verdansk e sarà il modo più rapido per farlo. In aggiunta, verranno inserite nuove armi. L’SP-E 208 (fucile) e l‘AS Val (fucile d’assalto).

Infine, varie modalità a tempo verranno inserite come Armored Royale o Haunting in Verdansk (a tema Halloween) in Warzone e Killstreak Confirmed come nuova modalità per il multiplayer di Modern Warfare. Verso la fine della stagione verranno inserite ben altre cinque modalità tra la terza e la quarta settimana. Ricordiamo ai lettori che la Stagione 6 di Call of Duty Modern Warfare potrebbe essere l’ultima, visto l’uscita di Cold War a novembre. Il tutto è riassunto nel post Twitter che trovate in calce.

